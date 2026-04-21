Alatri Due giovani di Arnara muniti di camion ed escavatore sorpresi a rubare due ulivi secolari a una donna del posto Arrestati dai Carabinieri

Due giovani di Arnara sono stati arrestati dai Carabinieri di Alatri mentre tentavano di rubare due ulivi secolari a una donna del luogo. I militari, durante un normale controllo, hanno notato i due con un camion e un escavatore nelle vicinanze dell’area interessata. La scoperta ha portato al fermo immediato dei ragazzi, che sono stati condotti in caserma. L’operazione si è conclusa con il sequestro del materiale e il rilascio dei giovani dopo l’identificazione.

Quest’ultima denunciava il furto di due piante di ulivo secolari che erano state espiantate dal suo podere. Immediatamente i Carabinieri si portavano presso l’abitazione dei due soggetti ove trovavano le due piante di ulivo che sottoponevano a sequestro. I due giovani venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per “furto aggravato in concorso”. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita .🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Alatri. Due giovani di Arnara muniti di camion ed escavatore sorpresi a rubare due ulivi secolari a una donna del posto. Arrestati dai Carabinieri Notizie correlate Furto di ulivi secolari ad Alatri: sorpresi con l'escavatore, denunciati due giovani di ArnaraIl furto di piante secolari, un fenomeno sempre più diffuso nelle campagne ciociare, ha registrato una rapida battuta d'arresto lo scorso fine... Leggi anche: Zona Fiera, sorpresi a rubare una Smart: due giovani arrestati dalla polizia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alatri – Rubano piante di ulivo secolari, denunciati due giovani; Alatri, sventrato il bosco per realizzare una pista abusiva: scatta il sequestro; La Ciociaria incompiuta: a tu per tu con Tarcisio Tarquini; Promozione D. È giunta l'ora della verità per Real San Basilio e Alatri. Dal Francesca Gianni si decide la lotta per salire in Eccellenza. Rubano due ulivi secolari: denunciatiNel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno denunciato due giovani per furto aggravato in concorso, al termine di un intervento effettu ... ciociariaoggi.it Alatri (Fr). Furti di Ulivi secolari: individuati gli autori, denunciatii Carabinieri si portavano presso l’abitazione dei due soggetti ove trovavano le due piante di ulivo che sottoponevano a sequestro ... ilmetropolitano.it ALATRI. Rubate due piante di ulivo secolari. I Carabinieri hanno individuato e denunciato due giovani di Arnara. Gli ulivi sono stati recuperati e posti sotto sequestro. facebook