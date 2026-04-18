Dopo i primi 100 giorni di gestione, un rappresentante ha dichiarato che la realtà sul territorio è diversa rispetto a quanto viene presentato nella narrazione ufficiale. La comunicazione è stata rilasciata in una dichiarazione congiunta, in cui si sono analizzati i risultati raggiunti e le differenze rispetto alle percezioni pubbliche. La dichiarazione si concentra sui primi tre mesi di attività e sui cambiamenti riscontrati.

“Cento giorni, zero risultati. Alla prova dei fatti, i primi tre mesi del Governo Decaro si sono rivelati solo una bella operazione di marketing politico-amministrativo: il brodino dietetico dopo l’abbuffata elettorale che ha segnato il tramonto dell’era Emiliano. Il neo governatore non perde occasione per proclamare discontinuità e annunciare soluzioni a vecchi problemi incancreniti, ma – al netto delle buone intenzioni e dell’auto-narrazione rassicurante – finora non è andato a segno né nell’ufficio di collocamento del suo predecessore (con il terzo no del CSM all’ipotesi di consigliere giuridico a 130mila euro all’anno) né sui dossier regionali più urgenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I primi 100 giorni di Decaro: “Realtà diversa dalla narrazione”

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