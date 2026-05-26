Dalla musica di Krano il film di Sossai | Il mio blues delle città di pianura

C’è un blues del Delta anche in Italia. Malinconico, surreale, forse non così impregnato di sofferenza come quello ‘originale’ nato nelle aree rurali intorno al Mississippi, ma altrettanto sentimentale e capace di parlare il linguaggio della terra. Quello di un Veneto dalla provincia sterminata, dove la civiltà contadina ha lasciato spazio ai capannoni della logistica e alle villette perdute nel nulla. Quel Veneto che fa sfondo al film di Francesco Sossai pluripremiato ai David di Donatello, Le città di pianura – otto riconoscimenti, tra i quali quello per la miglior canzone originale, Ti, cantata da Krano, nome d’arte di Marco Spigariol, che ha curato l’intera colonna sonora pubblicata dall’etichetta indipendente bolognese Maple Death. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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