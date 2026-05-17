David di Donatello | il trionfo di Sossai con Le città di pianura

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David di Donatello, il film “Le città di pianura” ha ottenuto grande successo con premi per la regia e il miglior film. La narrazione si concentra su due uomini che cercano il vecchio Genio, mentre un errore di destinazione influisce sul loro percorso e sul destino dei personaggi principali. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti anche in altre categorie, consolidando la sua presenza tra i protagonisti della notte. La vicenda si sviluppa tra temi di ricerca e sfortune impreviste, creando un intreccio che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica.

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?? Punti chiave Chi sono i due uomini che cercano il vecchio Genio? Come può un errore di destinazione cambiare il destino dei protagonisti? Perché lo studente napoletano accetta un passaggio con due sconosciuti? Cosa nasconde il segreto del passato legato al traffico di occhiali??? In Breve Sceneggiatura firmata da Adriano Candiago con protagonisti Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla. Trama segue Carlobianchi e Doriano tra le strade del Veneto e Venezia. Incontro con lo studente napoletano Giuli . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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David di Donatello 2026: Il trionfo de Le città di pianura

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