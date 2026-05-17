David di Donatello | il trionfo di Sossai con Le città di pianura

Durante la cerimonia dei David di Donatello, il film “Le città di pianura” ha ottenuto grande successo con premi per la regia e il miglior film. La narrazione si concentra su due uomini che cercano il vecchio Genio, mentre un errore di destinazione influisce sul loro percorso e sul destino dei personaggi principali. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti anche in altre categorie, consolidando la sua presenza tra i protagonisti della notte. La vicenda si sviluppa tra temi di ricerca e sfortune impreviste, creando un intreccio che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica.

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