Le città di pianura di Sossai e il sovvertimento del cinema italiano

Durante la cerimonia dei David di Donatello, ogni tanto si verificano episodi imprevisti che cambiano le previsioni. In alcune occasioni, un film meno quotato si aggiudica il premio principale, lasciando delusi coloro che avevano scommesso su altri titoli. Questi momenti suscitano discussioni tra addetti ai lavori e appassionati, evidenziando come l’esito delle premiazioni possa sorprendere e scombussolare le aspettative consolidate.

Ai David di Donatello ogni tanto succede un piccolo incidente diplomatico: vince il film inatteso, facendo restare a bocca asciutta chi già pregustava la festa. Non lo avevano visto arrivare, e forse proprio per questo Le città di pianura ha sbancato. Otto statuette, comprese quelle che contano davvero, e la sensazione di una piccola insubordinazione consumata in diretta televisiva. Un film laterale, refrattario alle liturgie del nostro cinema, che dopo Cannes 2025 si è fatto strada eludendo il rumore di titoli annunciati nonché i confini dell’entroterra veneziano dentro cui svolge la sua trama. Francesco Sossai premiato come miglior regia ai David di Donatello (Ansa).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le città di pianura di Sossai e il sovvertimento del cinema italiano Notizie correlate Leggi anche: Cinema, ai David di Donatello sbanca “Le città di pianura” di Sossai David di Donatello, “Le città di pianura” domina la notte del cinema italiano con otto premiUna notte di applausi, rivendicazioni, politica culturale e cinema vissuto quasi come un manifesto collettivo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: David di Donatello 2026 - Miglior regia a Francesco Sossai per il film Le città di pianura - Video; Le città di pianura trionfa ai David di Donatello: 8 premi al film girato nella Marca; David di Donatello: trionfo de Le città di pianura con otto statuette; Trionfa ai David il film Le città di Pianura di Francesco Sossai, interamente girato in Veneto. Le città di pianura di Sossai e il sovvertimento del cinema italianoLe città di pianura di Sossai sbanca ai David di Donatello: così un piccolo road movie feroce ha sovvertito il cinema italiano. lettera43.it Ai David di Donatello sbanca 'Le città di pianura', nell'edizione delle protesteValeria Golino: 'Spero che sul cinema italiano possa esserci una discussione seria'. Matilda De Angelis: 'Dobbiamo riportare il cinema a essere puro, politico, sociale'. TUTTI I PREMIATI La protesta d ... ansa.it David di Donatello, trionfa "Le città di pianura" del bellunese Francesco Sossai. Dalle proteste alle dediche, gli highlights della serata - facebook.com facebook #TG2000 - #Cinema, ai #DavidDiDonatello sbanca “Le città di pianura” di #Sossai #7maggio #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com