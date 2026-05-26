Dalla bomba in stazione a Whatsapp | sciopero della fame per l' ex Nar Gilberto Cavallini
Un gruppo di cittadini ha avviato uno sciopero della fame di tre giorni per solidarietà con un ex membro di un'organizzazione terroristica condannato all'ergastolo. L'azione, iniziata martedì, è stata organizzata attraverso WhatsApp e si svolge nel contesto di una manifestazione di vicinanza.
Un gruppo di cittadini organizzati su WhatsApp ha iniziato martedì uno sciopero della fame di tre giorni per “manifestare solidarietà e vicinanza a Gilberto Cavallini”, l'ex esponente dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar) del terrorismo nero condannato in via definitiva all'ergastolo per concorso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie e thread social correlati
La Cassazione: "L'ex Nar Cavallini dovrà scontare i tre anni di isolamento"La Corte di Cassazione ha stabilito che Gilberto Cavallini, ex appartenente all'organizzazione terroristica Nar, deve scontare i tre anni di...
Femminicidio, Hudra fa sciopero della fameDa una settimana, Nikkollaq Hudra, uomo di 56 anni di origini albanesi, ha iniziato uno sciopero della fame.
Dalla bomba in stazione a Whatsapp: sciopero della fame per l'ex Nar Gilberto CavalliniOrganizzato da un gruppo di cittadini contrari ai 3 anni di isolamento inflitti in carcere all'ex terrorista nero. Il legale: Decisione senza precedenti ... bolognatoday.it
E' detenuto nel carcere di Terni l'ex Nar Gilberto CavalliniE' rientrato regolarmente nella serata di martedì nel carcere di Terni dove si trova ora detenuto l'ex Nar Gilberto Cavallini, 73 anni, condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage della ... ansa.it