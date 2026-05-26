Dalla bomba in stazione a Whatsapp | sciopero della fame per l' ex Nar Gilberto Cavallini

Da bolognatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di cittadini ha avviato uno sciopero della fame di tre giorni per solidarietà con un ex membro di un'organizzazione terroristica condannato all'ergastolo. L'azione, iniziata martedì, è stata organizzata attraverso WhatsApp e si svolge nel contesto di una manifestazione di vicinanza.

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Un gruppo di cittadini organizzati su WhatsApp ha iniziato martedì uno sciopero della fame di tre giorni per “manifestare solidarietà e vicinanza a Gilberto Cavallini”, l'ex esponente dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar) del terrorismo nero condannato in via definitiva all'ergastolo per concorso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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