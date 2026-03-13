Femminicidio Hudra fa sciopero della fame

È cominciato da una settimana lo sciopero della fame di Nikkollaq Hudra, l'albanese di 56 anni, che il 14 giugno scorso uccise con diciassette coltellate la ex moglie, Gentiana Kopili, in mezzo alla strada, in viale Benadduci a Tolentino. L'uomo, rinchiuso nel carcere di Ferrara, in cella con un altro detenuto, sente la mancanza dei due figli e vuole essere trasferito in un altro carcere, più vicino ai familiari, e così ha cominciato lo sciopero della fame. Intanto va avanti il procedimento penale sul femminicidio. Ieri si è concluso l'incidente probatorio con la relazione scritta del perito, lo psichiatra Luciano Secchiaroli, nominato dal giudice Daniela Bellesi.