D' Alfonso Pd scrive al direttore Zuccarini sulla vicenda concorsi e il presunto caso di decrescita salariale felice
Un deputato del Partito Democratico ha scritto una lettera al direttore di un quotidiano locale riguardo alla gestione dei concorsi e a una presunta riduzione salariale. La comunicazione, che sembra elogiare, potrebbe invece essere interpretata come una satira istituzionale. La missiva riguarda specificamente le procedure concorsuali e le variazioni salariali nel Comune di Pescara. La lettera è stata pubblicata senza ulteriori commenti o spiegazioni ufficiali.
Con una lettera che appare come un plauso, ma che sembra essere tutt’altro, magari una tagliente satira istituzionale, il deputato Pd Luciano D’Alfonso torna sul tema “concorsi” al Comune di Pescara. Questa volta, però, lo fa non toccando direttamente la vicenda giudiziaria che interessa due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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