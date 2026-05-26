D' Alfonso Pd scrive al direttore Zuccarini sulla vicenda concorsi e il presunto caso di decrescita salariale felice

Notizia in breve

Un deputato del Partito Democratico ha scritto una lettera al direttore di un quotidiano locale riguardo alla gestione dei concorsi e a una presunta riduzione salariale. La comunicazione, che sembra elogiare, potrebbe invece essere interpretata come una satira istituzionale. La missiva riguarda specificamente le procedure concorsuali e le variazioni salariali nel Comune di Pescara. La lettera è stata pubblicata senza ulteriori commenti o spiegazioni ufficiali.