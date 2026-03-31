D' Alfonso Pd porta in parlamento il caso della frana di Silvi paese

Un parlamentare del Partito Democratico ha presentato in aula una richiesta di chiarimenti riguardo alla frana che interessa Silvi paese. L'obiettivo è conoscere quale ministero sia competente per gestire la situazione e intervenire sull'emergenza. La questione riguarda il rischio di ulteriori smottamenti e le eventuali azioni da adottare per garantire la sicurezza dei residenti.

Il parlamentare Luciano D'Alfonso interviene in merito alla situazione per la frana in corso a Silvi paese, portando la questione in parlamento Qual è la questione che ci viene come richiamo forte, sia al nostro essere ordinamento, sia alla consapevolezza scientifica, culturale, politica? I cambiamenti climatici sono usciti dalle conferenze, dai convegni e ci stanno prendendo in braccio quasi rieducativamente dicendoci una questione rilevante che non aspetta, non ci dà più tempo. La questione di Silvi era già segnalata nella Carta del rischio idraulico, nel Pai, c’è però bisogno, c’è la necessità di attenzionare quella porzione di... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Ispezione nella zona della frana di Silvi Paese, l'assessore D'Annuntiis: "Situazione preoccupante"Il sopralluogo nella zona collinare di Silvi Paese interessata dalla frana è stato eseguito nella mattinata di mercoledì 28 gennaio Ispezione nella... I politici di opposizione alle torri: "Inaccettabile negare l’emergenza". E il Pd porta il caso in ParlamentoFin dalle primissime ora del mattino, sotto una pioggia fine e fredda, il gotha dei partiti di opposizione si raduna ai piedi del Grattacielo. Contenuti utili per approfondire su D'Alfonso Pd porta in parlamento il... Discussioni sull' argomento REFERENDUM: D'ALFONSO, ORA VERE RIFORME A GARANZIA CITTADINI DAVANTI A GIUSTIZIA. D'Alfonso (Pd) porta in parlamento il caso della frana di Silvi paeseIl parlamentare Luciano D'Alfonso interviene in merito alla situazione per la frana in corso a Silvi paese, portando la questione in parlamento ... ilpescara.it D’Alfonso sulla Nuova Pescara: Costantini resta un valore, serve il suo impegno in questa nuova faseIl deputato interviene nel dibattito che si è generato dopo le elezioni e sul futuro del progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore ... ilpescara.it