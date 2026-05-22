D’Alfonso Pd | Quadro inquietante sui concorsi pubblici i partecipanti sono la vera parte lesa

Da ilpescara.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato la situazione dei concorsi pubblici definendola “profondamente inquietante”. Ha affermato che il problema riguarda soprattutto i partecipanti, considerati la vera parte lesa, e che la vicenda potrebbe danneggiare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel sistema dei concorsi pubblici. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di preoccupazione verso possibili irregolarità o criticità che coinvolgono le procedure di selezione pubblica.

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Un quadro “profondamente inquietante” che rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei concorsi pubblici e di cui “la vera principale parte lesa” sono proprio i tanti che ai concorsi pubblici partecipano. A sostenerlo è il deputato Pd Luciano D’Alfonso commentando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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