D’Alfonso Pd | Quadro inquietante sui concorsi pubblici i partecipanti sono la vera parte lesa

Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato la situazione dei concorsi pubblici definendola “profondamente inquietante”. Ha affermato che il problema riguarda soprattutto i partecipanti, considerati la vera parte lesa, e che la vicenda potrebbe danneggiare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel sistema dei concorsi pubblici. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di preoccupazione verso possibili irregolarità o criticità che coinvolgono le procedure di selezione pubblica.

Un quadro “profondamente inquietante” che rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei concorsi pubblici e di cui “la vera principale parte lesa” sono proprio i tanti che ai concorsi pubblici partecipano. A sostenerlo è il deputato Pd Luciano D’Alfonso commentando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Concorsi pubblici e indagini, la proposta del Pd: "Un magistrato nelle commissioni per ricucire la fiducia con i cittadini"Un magistrato nelle commissioni dei prossimi concorsi pubblici che si terranno in Comune al fine di “ristabilire un clima di fiducia e serenità, a...

VIDEO| Indagine sui concorsi pubblici in Comune, 4 indagati. Pettinari: "Avevamo ragione, ora due commissioni d'inchiesta"Sarebbero quattro gli indagati nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura sui concorsi pubblici in Comune: il direttore generale del...

D'Alfonso (Pd): Occhiuto? So cosa vuol dire. L’inchiesta non fermi la sua azione amministrativaSono certo che Occhiuto potrà e saprà far valere le sue ragioni. So cosa vuol dire. Il deputato Pd Luciano D’Alfonso ci è passato più volte. Da sindaco di Pescara e presidente dell’Abruzzo, indagato ... ilfoglio.it

Fira: D'Alfonso (Pd), interrogazione su nomina ad CianciottaIl deputato del Pd Luciano D'Alfonso ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito alla nomina nel cda di Fi.R.A. di Stefano Cianciotta e di ... ansa.it