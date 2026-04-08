Fiorino Future Festival 2026 al via la seconda edizione tra musica e innovazione

È iniziata la preparazione per la seconda edizione del Fiorino Future Festival, che si terrà quest’estate a Taranto. La manifestazione, dedicata alla musica dal vivo, coinvolge diversi artisti e si svolgerà con un programma di eventi che punta a coinvolgere il pubblico locale. La organizzazione ha annunciato che l’evento si svolgerà nel centro della città e continuerà a puntare su un mix di musica e innovazione.

Tarantini Time Quotidiano Scalda i motori la macchina organizzativa della seconda edizione del “Fiorino Future Festival”, la manifestazione che si prepara ad animare anche quest’anno l’estate tarantina con un ricco programma di eventi musicali dal vivo. L’edizione 2026 è organizzata dall’Associazione “Apulian food & drink” Aps Ets in collaborazione con Aps “AFO6”, con il supporto del main sponsor Fiorino Group srl guidato da Luca Fiorino, ideatore del format. L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di San Giorgio Jonico e della Regione Puglia. Dopo il successo della prima edizione, viene confermata la formula che punta su un cartellone eterogeneo, capace di abbracciare generi e stili musicali diversi attraverso le performance di artisti di rilievo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fiorino Future Festival 2026, al via la seconda edizione tra musica e innovazione Festival dell’innovazione urbana: oltre cento adesioni per la seconda edizione, cresce il coinvolgimento dei cittadiniEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Il Festival di Pasqua 2026: a Roma la XXIX edizione tra sacro e grande musicaCosa: XXIX edizione del Festival di Pasqua, rassegna di musica sacra e spettacolo dal vivo.