A San Giorgio Jonico, alle porte di Taranto, si prepara una serata speciale nel corso della seconda edizione del Fiorino Future Festival, con la presenza di Gaetano Curreri. Il cantautore sarà il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’evento, che si svolge nel territorio locale. La serata prevede l’esibizione di Curreri, noto per il suo contributo alla musica italiana, con il concerto intitolato “Io Sono Le Mie Canzoni”.

Tarantini Time Quotidiano Sarà Gaetano Curreri il protagonista di una delle serate più attese della seconda edizione del “Fiorino Future Festival”, in programma a San Giorgio Jonico, alle porte di Taranto. Sabato 1° agosto, sul palco del Parco Due Mari, andrà in scena “Io Sono Le Mie Canzoni”, spettacolo ideato dallo stesso Curreri, anima degli Stadio, che ripercorre la sua carriera attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni. Accanto a lui ci saranno Roberto Drovandi e Andrea Fornili, storici membri della band, con cui condivide un percorso artistico lungo oltre quarant’anni. La scaletta sarà interamente dedicata ai successi degli Stadio, firmati da Curreri, da “Acqua e Sapone” a “Un giorno mi dirai”, passando per “Grande figlio di puttana” e “Chiedi chi erano i Beatles”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fiorino Future Festival, a San Giorgio Jonico arriva Gaetano Curreri con “Io Sono Le Mie Canzoni”

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