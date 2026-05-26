Dal Tricolle a Cervinara | tutti i nuovi sindaci eletti in Irpinia
In Irpinia, i cittadini hanno votato per eleggere i nuovi sindaci dei loro comuni. La tornata elettorale ha portato alla conferma di alcuni amministratori uscenti e all’elezione di nuovi volti in diverse località. La scelta riguarda numerosi municipi, tra cui alcuni importanti. I risultati definitivi sono stati annunciati e i nuovi sindaci hanno già iniziato le procedure per assumere ufficialmente le cariche. La mappa politica locale si è così modificata in modo significativo.
Tempo di lettura: 5 minuti L’Irpinia ha scelto i suoi nuovi amministratori. La tornata elettorale appena conclusa ha ridisegnato la mappa politica di numerosi comuni della provincia, alternando conferme di sindaci uscenti a ritorni attesi e volti nuovi. Da Ariano Irpino a Cervinara, passando per i centri più piccoli, il voto ha espresso una chiara volontà di rinnovamento e di continuità, con percentuali di affluenza che, in diverse realtà come Calitri, hanno superato la soglia dell’80%. Ecco una panoramica dettagliata dell’esito delle urne nei comuni chiamati al voto. Ariano Irpino. Il manager Nicola Ferrante è il nuovo sindaco di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Alta Irpinia, tre sindaci già eletti: basta il quorum per vincere
ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ Tutti i sindaci eletti nel comuni salernitani al votoNella provincia di Salerno, 21 comuni hanno svolto le elezioni amministrative tra ieri e oggi.