Dal Tricolle a Cervinara | tutti i nuovi sindaci eletti in Irpinia

Da anteprima24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Irpinia, i cittadini hanno votato per eleggere i nuovi sindaci dei loro comuni. La tornata elettorale ha portato alla conferma di alcuni amministratori uscenti e all’elezione di nuovi volti in diverse località. La scelta riguarda numerosi municipi, tra cui alcuni importanti. I risultati definitivi sono stati annunciati e i nuovi sindaci hanno già iniziato le procedure per assumere ufficialmente le cariche. La mappa politica locale si è così modificata in modo significativo.

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Tempo di lettura: 5 minuti L’Irpinia ha scelto i suoi nuovi amministratori. La tornata elettorale appena conclusa ha ridisegnato la mappa politica di numerosi comuni della provincia, alternando conferme di sindaci uscenti a ritorni attesi e volti nuovi. Da Ariano Irpino a Cervinara, passando per i centri più piccoli, il voto ha espresso una chiara volontà di rinnovamento e di continuità, con percentuali di affluenza che, in diverse realtà come Calitri, hanno superato la soglia dell’80%. Ecco una panoramica dettagliata dell’esito delle urne nei comuni chiamati al voto. Ariano Irpino.  Il manager Nicola Ferrante è il nuovo sindaco di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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