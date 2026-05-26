Dal Tricolle a Cervinara | tutti i nuovi sindaci eletti in Irpinia

Notizia in breve

In Irpinia, i cittadini hanno votato per eleggere i nuovi sindaci dei loro comuni. La tornata elettorale ha portato alla conferma di alcuni amministratori uscenti e all’elezione di nuovi volti in diverse località. La scelta riguarda numerosi municipi, tra cui alcuni importanti. I risultati definitivi sono stati annunciati e i nuovi sindaci hanno già iniziato le procedure per assumere ufficialmente le cariche. La mappa politica locale si è così modificata in modo significativo.