elezioni amministrative tutti i sindaci eletti nel comuni salernitani al voto

Nella provincia di Salerno, 21 comuni hanno svolto le elezioni amministrative tra ieri e oggi. Sono stati eletti i sindaci e i consiglieri comunali in queste località. Le consultazioni si sono svolte su tutto il territorio, coinvolgendo diverse comunità. I risultati definitivi sono stati comunicati nelle ultime ore. Nessuna ulteriore informazione sui nomi dei vincitori o sui dati di affluenza è stata resa nota.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 21 i comuni di Salerno e provincia chiamati ieri ed oggi ad eleggere i sindaci ed i consiglieri. Tutti i primi cittadini eletti. Amalfi: eletto sindaco Daniele Milano 79,83% Angri (LEGGI QUI) Campagna (LEGGI QUI) Casal Velino: Silvia Pisapia (quorum raggiunto 51,76%, sindaca riconfermata) Cava de Tirreni (LEGGI QUI) Celle di Bulgheria: eletto sindaco Gino Marotta 64,77% Laurino: eletto sindaco Francesco Gregorio 73,61% Laurito: eletto sindaco Vincenzo Speranza 83,58% Laviano: eletto sindaco Piero Robertiello 64,64% Lustra: eletto sindaco Luigi Guerra 70,62% Maiori: eletto sindaco Gianpiero Romano 51,47%... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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ELEZIONI COMUNALI: ELETTI I NUOVI SINDACI DI OTTO COMUNI DELLA PROVINCIA | 25/05/2026

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