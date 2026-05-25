Alta Irpinia tre sindaci già eletti | basta il quorum per vincere
In Alta Irpinia, tre comuni hanno già un sindaco prima che inizi lo scrutinio. I candidati hanno raggiunto il quorum necessario per vincere alle elezioni comunali, rendendo inutile il voto. La notizia si riferisce a tre amministrazioni locali in cui la vittoria è stata sancita senza bisogno di ulteriori conteggi. La situazione riguarda le elezioni in questi tre municipi, dove i risultati sono stati definitivi prima della chiusura delle urne.
Tre Comuni dell'Alta Irpinia hanno il loro sindaco prima ancora che si aprissero le urne per lo spoglio. A Calitri, Guardia Lombardi e San Mango sul Calore — tutti in provincia di Avellino, tutti con una sola lista in corsa — il superamento del quorum di affluenza ha reso valide le elezioni e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Urne riaperte fino alle 15: già eletti tre sindaci in provincia che correvano da soliLe operazioni di voto sono riprese questa mattina alle 7 e si concluderanno alle 15.
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