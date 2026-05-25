Alta Irpinia tre sindaci già eletti | basta il quorum per vincere

Notizia in breve

In Alta Irpinia, tre comuni hanno già un sindaco prima che inizi lo scrutinio. I candidati hanno raggiunto il quorum necessario per vincere alle elezioni comunali, rendendo inutile il voto. La notizia si riferisce a tre amministrazioni locali in cui la vittoria è stata sancita senza bisogno di ulteriori conteggi. La situazione riguarda le elezioni in questi tre municipi, dove i risultati sono stati definitivi prima della chiusura delle urne.