Un'organizzazione di volontariato ha ampliato le sue attività, passando dalla distribuzione di pasti caldi all’assistenza ai soggetti più vulnerabili. L'iniziativa coinvolge dipendenti di un'azienda di telecomunicazioni, che dedicano parte del loro tempo a supportare le persone in difficoltà. La collaborazione si concentra sulla consegna di cibo e sulla fornitura di servizi di ascolto e aiuto pratico. La presenza dei volontari si è intensificata negli ultimi mesi.

È in questo contesto che si inserisce il progetto pilota promosso da FiberCop, concluso lo scorso aprile e nato per coinvolgere direttamente i dipendenti in attività a sostegno della comunità. Un'iniziativa che ha raccolto un'adesione superiore alle aspettative: in cinque città italiane, Roma, Napoli, Milano, Torino e Padova, cento tra colleghe e colleghi hanno partecipato ad attività organizzate insieme a realtà del Terzo Settore, mettendo a disposizione tempo, energie e presenza. Secondo gli ultimi dati Istat, il fenomeno della povertà continua a colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione: quasi 1,3 milioni di minori vivono in povertà assoluta e il Mezzogiorno resta l'aerea più esposta al disagio economico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dal pasto caldo all'assistenza ai più fragili: così cresce il volontariato d'impresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

"Un pasto caldo che diventa presenza", il Rotary club Palermo Montepellegrino accanto ai più fragili della cittàIeri, nell'ultimo mercoledì di aprile, il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha organizzato un evento dedicato a fornire pasti caldi ai senzatetto e...

La lotteria dell’Irpef: così il Fisco massacra i più fragiliUn articolo analizza il sistema dell’Irpef in Italia, descrivendolo come una vera e propria lotteria.

Temi più discussi: Women's Week, dal pilates al pasto caldo: Al servizio delle donne; Solidarietà nel Salento: McDonald’s e Ristosì donano oltre 4.300 pasti a famiglie in difficoltà; Domodossola, aperta la mensa solidale nell’ex convento dei frati cappuccini; Solidarietà: 70 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà donati dal McDonald's di Pisa.

ho concluso una settimana difficile e voglio solo un gioco che sembri un pasto caldo. cosa giocate? reddit

Women's Week, dal pilates al pasto caldo: Al servizio delle donneUna settimana tutta dedicata alla cura delle donne per offrire loro servizi e trattamenti estetici, oltre ad attività di assistenza personale e conforto basati sulle singole esigenze ... ilmattino.it

Caldo record a maggio, i 10 consigli per sopravvivere già alle alte temperature: dalle tende all'acqua, dal cibo ai vestitiCaldo record già a maggio con temperature oltre i 30 gradi. Con l’arrivo dell’estate e delle sempre più frequenti ondate di calore, proteggersi dalle alte ... leggo.it