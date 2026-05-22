La lotteria dell’Irpef | così il Fisco massacra i più fragili

Un articolo analizza il sistema dell’Irpef in Italia, descrivendolo come una vera e propria lotteria. La Uil ha commentato come le modalità di calcolo delle imposte possano variare notevolmente a seconda delle città, influenzando in modo significativo le persone con redditi più bassi. La discussione si concentra sulle differenze territoriali e sul modo in cui il Fisco applica le aliquote, creando disparità tra i cittadini in diverse aree del paese.

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L’Irpef come una lotteria. La definizione è della Uil e spiega perfettamente quanta differenza possa fare risiedere in città diverse in Italia anche sul fronte delle tasse. Un cittadino con reddito medio di 20mila euro, sommando l’addizionale comunale e quella regionale, può pagare da un minimo di 263 euro a Milano a un massimo di 607 a Napoli. Con un reddito di 40mila euro, si va dai 778 euro di Cagliari ai 1.452 di Roma. Il doppio. Irpef, la lotteria fiscale: la classifica delle città con le addizionali più care in Italia. I dati emergono dallo studio del Servizio stato sociale, politiche fiscale e previdenziali della Uil, diretto dal segretario confederale Sandro Biondo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La lotteria dell’Irpef: così il Fisco massacra i più fragili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Uil: ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’, ecco la situazione in Campania Leggi anche: Uil: ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’, ecco quanto incide a Benevento La lotteria dell’Irpef: così il Fisco massacra i più fragiliL’Irpef come una lotteria. La definizione è della Uil e spiega perfettamente quanta differenza possa fare risiedere in città diverse in Italia anche sul fronte delle tasse. Un cittadino con reddito ... lanotiziagiornale.it La lotteria delle addizionali Irpef: a parità di reddito c'è chi paga il doppioUno studio realizzato dalla Uil ha messo in evidenza l'enorme disomogeneità che riguarda la fiscalità territoriale. Persone con le medesime entrate, ma in città diverse, si trovano a dover pagare cifr ... today.it