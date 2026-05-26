Il Consiglio provinciale ha respinto il piano strategico 2026-2028, il budget 2026 e il piano assunzioni 2026 di PuntoZero Scarl. La votazione si è conclusa con sette sì e due astenuti. La decisione riguarda i documenti presentati dall’azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi.

TERNI Il Consiglio provinciale, con sette voti favorevoli e due astenuti, non ha approvato il piano strategico triennale 2026-2028, il budget 2026 e il piano assunzioni 2026 di PuntoZero Scarl. Il voto negativo è stato motivato soprattutto in relazione al piano assunzioni per il mancato rinnovo di un contratto a favore di un giovane con disabilità. A spiegare le motivazioni è stato il presidente Stefano Bandecchi. Lo riferisce un comunicato dell’ente. Bandecchi ha affermato fra l’altro che il giovane in questione "aveva un contratto interinale da febbraio 2023 che ha mantenuto fino a febbraio 2025, dopodiché, una volta scaduto, non gli è stato più rinnovato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal consiglio provinciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Consiglio provinciale

Notizie e thread social correlati

Consiglio provinciale straordinario nel cuore dell’area disastrata dal maltempoMartedì 21 aprile alle 11 si terrà un Consiglio provinciale straordinario nella sala consiliare del Comune di Castiglione Messer Marino.

Leggi anche: Avellino, convocato il consiglio provinciale

Temi più discussi: Giunta provinciale: Acciaierie, la proprietà rimane pubblica | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; APPROVATI IN CONSIGLIO PROVINCIALE LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LA QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO 2026-2028; Provincia MB al voto per rinnovare il consiglio: nel risiko dei voti l’ombrellone può fare cadere gli equilibri politici; Elezioni, ecco le cinque liste in campo per le Provinciali 2026 nel Tarantino.

Dal consiglio provincialeTERNI Il Consiglio provinciale, con sette voti favorevoli e due astenuti, non ha approvato il piano strategico triennale 2026-2028, ... lanazione.it

#FocusAttiAnac | #Inconferibilità al vicepresidente di società trasporti anche nel consiglio provinciale e comunale. Normativa intesa a recidere il legame tra controllore e controllato: anticorruzione.it/-/news.22.05.2… #AnacNazionale x.com

Consiglio provinciale, i candidati. Tutti divisi, ecco le cinque listeGià dal tardo pomeriggio, si conosceranno i nomi dei candidati al consiglio provinciale di Taranto. Le liste saranno, infatti, presentate ufficialmente oggi. I candidati il prossimo ... quotidianodipuglia.it