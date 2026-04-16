Consiglio provinciale straordinario nel cuore dell’area disastrata dal maltempo

Martedì 21 aprile alle 11 si terrà un Consiglio provinciale straordinario nella sala consiliare del Comune di Castiglione Messer Marino. La riunione è stata richiesta dai sindaci del territorio colpito dal maltempo e si svolgerà nel cuore dell’area maggiormente interessata. L’incontro si concentrerà sulle problematiche generate dall’evento meteorologico e sulle possibili soluzioni da adottare.

Un Consiglio provinciale straordinario, chiesto dai sindaci del comprensorio, è in programma martedì 21 aprile alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Castiglione Messer Marino.Oltre alle comunicazioni del presidente, l’ordine del giorno, riguarda lo stato di emergenza nella provincia di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Cosenza sbarra gli alberi urbani: la città si verdeggia con mille nuove piante nel cuore dell’area metropolitanaCosenza, città in espansione verde, è ormai un’icona della ristrutturazione urbana sostenibile nel cuore della Calabria. L'invito della Fp Cgil: "Un consiglio straordinario per parlare dei problemi e il futuro dell'ospedale di Popoli Terme"Una richiesta formalizzata con una lettera inviata anche, per conoscenza, al direttore generale della Asl di Pescara e all’assessorato regionale alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo Polo Ospedaliero di Trento: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Provincia; Consiglio provinciale ai saluti: sbloccati altri 2 milioni per le scuole; Giorgia Preziosa eletta in consiglio provinciale Bat, la soddisfazione di Forza Italia; Nuovo polo ospedaliero del Trentino, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Provincia: Fine di un contenzioso che rischiava di rallentare un'opera vitale. Dissesto e isolamento: seduta del Consiglio provinciale a Castiglione Messer MarinoSi terrà martedì 21 aprile alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Castiglione Messer Marino il Consiglio provinciale straordinario chiesto dai sindaci del comprensorio. Questo l’ordine del ... ecoaltomolise.net Consiglio provinciale ai saluti: sbloccati altri 2 milioni per le scuoleIl Consiglio provinciale, suo malgrado, in ossequio alle sentenze del Consiglio di Stato, ha approvato anche una modifica al regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ... foggiatoday.it L’evento, si è aperto con l’introduzione della delegata del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Roma Roberta Gigli facebook Elezioni per il Consiglio Provinciale di Campobasso. Alle 16 ha votato il 56%. Urne aperte fino alle 20 nel seggio unico costituito presso la Sala della Costituzione della Provincia. Al voto i sindaci e i consiglieri comunali di 84 Comuni #IoSeguoTgr x.com