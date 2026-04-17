Avellino convocato il consiglio provinciale

Da avellinotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato convocato il consiglio provinciale di Avellino. La riunione si terrà in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali e altre norme correlate. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'organizzazione delle prossime sedute e gli argomenti all'ordine del giorno. La data e l'orario della riunione sono stati indicati nei rispettivi avvisi ufficiali.

Si comunica che, ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08,2000 e ss.mm.ii., dell’art. 1 comma 55 L.562014 e dell'art. 6 del vigente Regolamento del Consiglio, il Consiglio Provinciale è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 23.04.2026 alle ore 9.00 in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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