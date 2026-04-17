Avellino convocato il consiglio provinciale

È stato convocato il consiglio provinciale di Avellino. La riunione si terrà in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali e altre norme correlate. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'organizzazione delle prossime sedute e gli argomenti all'ordine del giorno. La data e l'orario della riunione sono stati indicati nei rispettivi avvisi ufficiali.

Si comunica che, ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08,2000 e ss.mm.ii., dell’art. 1 comma 55 L.562014 e dell'art. 6 del vigente Regolamento del Consiglio, il Consiglio Provinciale è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 23.04.2026 alle ore 9.00 in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Consiglio Provinciale d’urgenza ad Avellino per Irpiniambiente dopo il freno alla vendita Notizie correlate Rinnovo consiglio provinciale di Avellino, il PD presenta la lista: i nomi dei candidatiAvellino – In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito... Leggi anche: Consiglio provinciale di Avellino, Buonopane: "Priorità a Irpiniambiente e organizzazione interna" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bagnoli Irpino, Consiglio Comunale del 18 aprile 2026; Amministrative ad Avellino, pubblicate le date ufficiali delle elezioni; AVELLINO, COMUNALI 2026. CENTRO SINISTRA VERSO IL CAMPO LARGO: SI CERCA IL CANDIDATO SINDACO; Pratola Serra, il gruppo consiliare Terra Nuova sul caso Graziano: Più che una surroga, un sondaggio. Provinciali ad Avellino, eletto il nuovo ConsiglioSi è insediato il nuovo Consiglio della Provincia di Avellino: dodici i consiglieri eletti espressione di cinque liste nelle elezioni di secondo livello riservate, con voto ponderato, a sindaci e ... ansa.it Avellino, Ballardini: “Serve intensità, il Mantova ti mette in difficoltà” facebook