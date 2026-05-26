Dal battesimo dell' aria per dieci ' nonni' agli esperimenti sui razzi universitari | Villafranca spicca il volo

Notizia in breve

Nel fine settimana, il campo volo di Villafranca è stato teatro di diverse attività. Dieci nonni hanno partecipato a un battesimo dell'aria, mentre gli studenti universitari hanno condotto esperimenti sui razzi. L'evento ha visto la partecipazione di appassionati e ricercatori, con il campo che ha ospitato sia voli di prova sia attività di ricerca. L'iniziativa ha coinvolto vari livelli di partecipazione nel settore aeronautico e scientifico locale.