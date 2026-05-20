Una domenica indimenticabile | con Ali d' argento ci sarà il battesimo dell' aria per i nonni del quartiere

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è chi dice che per sognare non sia mai troppo tardi, e nel quartiere Villa Selva - Forniolo - S. Leonardo hanno deciso di prendere questo proverbio alla lettera. Nasce così "Ali d’Argento", un'iniziativa dedicata alla terza età, pensata per regalare un'emozione ad alta quota a chi, magari, non. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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