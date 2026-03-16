All’Oscar 2026, Nicole Kidman ha fatto il suo primo ingresso da single, scegliendo un abito Chanel Haute Couture ricco di piume e perline. La sua presenza sul red carpet ha attirato l’attenzione dei fotografi, mentre l’attrice ha sfilato con eleganza senza accompagnatori. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli riguardo alla sua situazione personale o alle sue scelte di stile.

La sua mise Chanel Haute Couture è un trionfo di piume e perline. Dopo la sua ultima apparizione nel 2023, l'attrice torna sul tappeto rosso più prestigioso di tutti mettendo in mostra la sua classe, con il suo primo look da single dopo tanti anni +++dropcap Era da tre anni che non partecipava al red carpet più famoso del mondo, ma ora eccola di nuovo: Nicole Kidman torna sul tappeto rosso degli Oscar 2026 e con un look strabiliante fatto di seta e piume. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicole Kidman che agli Oscar 2026 spicca il volo per il suo primo red carpet da single

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