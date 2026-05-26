Dai grandi concerti a San Giusto agli spettacoli in periferia | oltre 300 eventi è Trieste Estate
Durante l’estate, Trieste ospita oltre 300 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, performance di danza, proiezioni cinematografiche e altre attività culturali. Le manifestazioni si svolgono sia nei grandi spazi come piazze e teatri, sia in aree periferiche e luoghi simbolici della città. La programmazione coinvolge cittadini e visitatori di tutte le età, creando un calendario di eventi distribuiti su tutto il territorio cittadino.
Per tutta l’estate, Trieste torna a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso, dove musica, teatro, danza, cinema, cultura e spettacolo attraversano luoghi simbolici e spazi quotidiani, creando un racconto condiviso che coinvolge cittadini, visitatori e intere generazioni. Trieste Estate –. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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