Dai grandi concerti a San Giusto agli spettacoli in periferia | oltre 300 eventi è Trieste Estate

Notizia in breve

Durante l’estate, Trieste ospita oltre 300 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, performance di danza, proiezioni cinematografiche e altre attività culturali. Le manifestazioni si svolgono sia nei grandi spazi come piazze e teatri, sia in aree periferiche e luoghi simbolici della città. La programmazione coinvolge cittadini e visitatori di tutte le età, creando un calendario di eventi distribuiti su tutto il territorio cittadino.