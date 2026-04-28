Dai quartieri ai grandi eventi Coinvolti oltre duemila giovani

Durante la presentazione del bando Giovani Protagonisti, sono intervenuti i rappresentanti di due delle otto iniziative finanziate, illustrando in modo diretto le attività realizzate. Oltre duemila giovani sono stati coinvolti tra quartieri e grandi eventi, partecipando a progetti di diversa natura. Le testimonianze hanno evidenziato come le progettazioni dal basso siano una componente centrale nel coinvolgimento giovanile e nello sviluppo di iniziative locali.

Alla presentazione del bando Giovani Protagonisti hanno preso la parola anche i referenti di due delle otto iniziative finanziate, offrendo uno spaccato concreto di cosa significhi oggi fare progettazione dal basso. Da una parte Fuori campo: oltre i confini del quartiere, promosso da Un Ponte Per, dall’altra Level Up di Socialtime. Due esperienze diverse, ma accomunate da un elemento chiave: la capacità di leggere il territorio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive quotidianamente. Il progetto Fuori campo punta a costruire comunità: formazione civica, partecipazione attiva, momenti di confronto sui temi della parità di genere e della gestione non violenta dei conflitti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai quartieri ai grandi eventi. Coinvolti oltre duemila giovani Notizie correlate Leggi anche: L’artigianato friulano riparte dai giovani: duemila nuove imprese in un anno Furto di cosmetici da oltre duemila euro al supermercato: giovane arrestato dai carabinieriUn intervento rapido dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, accusato di «furto aggravato» all’interno... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dai quartieri ai grandi eventi. Coinvolti oltre duemila giovani; Il modello Copenaghen per Milano: la metro finanziata dai nuovi quartieri; Roma vende 5 farmacie comunali per fare cassa: la lista dei quartieri coinvolti. Torna il bando per le borse di studio della Fondazione Bracco, coinvolti sei comuni lombardi. - facebook.com facebook Calcio: indagati solo gli arbitri. L'Inter e i dirigenti non sono coinvolti. Verifiche su cinque partite della scorsa stagione x.com