L’estate a Riccione si preannuncia ricca di eventi tra musica, spettacoli e gastronomia. A partire dal primo giugno, Piazzale Roma ospiterà concerti di artisti e gruppi musicali, trasformandosi in un’area dedicata agli spettacoli all’aperto. La città si prepara ad accogliere numerosi visitatori che potranno vivere momenti di intrattenimento sul lungomare e nelle zone dedicate alle manifestazioni.

Riccione, 2 maggio 2026 – Sarà l’estate dei grandi concerti in riva al mare. Piazzale Roma si trasformerà in un’arena dove si esibiranno decine di artisti, cantanti e gruppi a partire dal primo giorno di giugno. La stagione degli eventi inizierà con un maxi show sul palco, con più artisti. Sarà uno spettacolo televisivo organizzato da Mediaset e Radio Bruno, trasmesso nel corso dell’estate sulle reti dell’emittente. Questo è solo l’inizio di una stagione che la città vuole vivere da protagonista. Le novità per i turisti non mancheranno, e per chi eviterà di salire su un aereo per andare all’estero, visti rincari del costo dei voli e le problematiche dovute alla situazione internazionale, sarà l’occasione per riscoprire la spiaggia di Riccione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Super estate a Riccione, concerti e grandi eventi tra mare e gastronomia: cosa c’è in programma

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