Nel 2026, i pantaloni da donna con spacco sul fondo sono tornati di tendenza. Questi modelli presentano uno spacco di piccole dimensioni, che modifica l’aspetto complessivo del capo. La caratteristica principale è il taglio a split-hem, che aggiunge un dettaglio distintivo ai pantaloni. La moda si concentra su questa variante, che si applica a diversi stili e tessuti, offrendo nuove possibilità di abbinamento e di stile.

Perfetti per chi desidera un look glamour senza rinunciare al comfort, i pantaloni con spacco richiedono un'attenzione particolare nella scelta delle scarpe. Chi predilige la praticità potrà puntare su un paio di calzature flat, come ballerine e mocassini senza tacco, mentre chi è alla ricerca di un abbinamento più chic si affiderà a décolleté o slingback, preferibilmente a punta e con tacco sottile. Qualunque sia la scelta, gli split pants riescono a mettere strategicamente in risalto le caviglie, regalando un tocco sofisticato a ogni mise, comprese le più semplici e sportive. Sebbene anche i modelli di jeans stiano prendendo piede, sono quelli più eleganti – in nero o in bianco – a dettare davvero tendenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pantaloni con spacco donna, i modelli del 2026

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