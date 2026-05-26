Pantaloni con spacco donna i modelli del 2026
Nel 2026, i pantaloni da donna con spacco sul fondo sono tornati di tendenza. Questi modelli presentano uno spacco di piccole dimensioni, che modifica l’aspetto complessivo del capo. La caratteristica principale è il taglio a split-hem, che aggiunge un dettaglio distintivo ai pantaloni. La moda si concentra su questa variante, che si applica a diversi stili e tessuti, offrendo nuove possibilità di abbinamento e di stile.
Perfetti per chi desidera un look glamour senza rinunciare al comfort, i pantaloni con spacco richiedono un'attenzione particolare nella scelta delle scarpe. Chi predilige la praticità potrà puntare su un paio di calzature flat, come ballerine e mocassini senza tacco, mentre chi è alla ricerca di un abbinamento più chic si affiderà a décolleté o slingback, preferibilmente a punta e con tacco sottile. Qualunque sia la scelta, gli split pants riescono a mettere strategicamente in risalto le caviglie, regalando un tocco sofisticato a ogni mise, comprese le più semplici e sportive. Sebbene anche i modelli di jeans stiano prendendo piede, sono quelli più eleganti – in nero o in bianco – a dettare davvero tendenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
3 pantaloni da NON indossare nel 2026
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**Pantalone Donna nero Taglia 46 - Poliestere 100% - Con chiusura Lampo Zip, laccetti in vita e spacco di circa cm. 24 alla caviglia.** **[https://www.vinted.it/items/8751304718-pantalone-donna-nero-taglia-46-poliestere-100-con-laccetto-in-vita-e-spacco-alla facebook
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