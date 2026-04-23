Sul ritorno in scena degli harem pants o pantaloni di Aladino | come si indossano nella primavera 2026

I pantaloni harem, noti anche come pantaloni di Aladino, stanno tornando di tendenza per la primavera 2026. Dopo aver dominato le passerelle, sono stati nuovamente inseriti nelle collezioni di moda, passando da ambientazioni ispirate ad Agrabah a sfilate di alta moda. Questi capi si caratterizzano per la loro vestibilità fluida e ampio taglio, e vengono presentati come un elemento versatile da indossare in diverse occasioni.

Da Agrabah — ovviamente in sella ad un tappeto volante di ultima generazione — alle passerelle dell’alta moda, fino alle strade delle nostre città: i pantaloni di Aladino sono approdati tra le più calde tendenze della primavera 2026, probabilmente per sopperire a quello smodato bisogno di extra volume che stiamo vedendo plasmare ogni grande must-have di stagione. Abbiamo osservato le silhouette del 2026 farsi sempre più interessanti sotto ai nostri occhi: dopo interminabili anni vissuti nel segno delle linee classiche e del minimalismo più assoluto, il mondo del fashion sembra aver finalmente riscoperto il piacere della stravaganza e del movimento: a dominare la scena sono adesso capi che mutano forma ad ogni passo, grazie alla fluidità del loro tessuto o dei loro dettagli, dalle frange alle piume.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sul ritorno in scena degli harem pants (o pantaloni di Aladino): come si indossano nella primavera 2026 Notizie correlate Nella Primavera-Estate 2026 le gonne si indossano così: con una cintura ben in vistaLe gonne sono le protagoniste assolute del guardaroba della Primavera-Estate 2026, ma con un dettaglio di styling che cambia tutto. I pantaloni a palloncino di Chanel Totti sono il capo da avere nella primavera 2026Qual è il capo glamour da sfoggiare assolutamente nella primavera 2026? I pantaloni balloon, come quelli indossati sui social da Chanel Totti.