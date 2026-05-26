Da Valfrutta a Cirio il leader delle conserve lancia l’allarme prezzi | con il caro-gasolio costretti a rivedere i listini

Da ilsole24ore.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le conserve di marche come Valfrutta e Cirio annunciano aumenti di prezzo a causa dell’impennata del costo del carburante. La crescita dei costi energetici spinge le aziende a rivedere i listini, prevedendo aumenti futuri nei prezzi dei prodotti. La decisione arriva in un momento di aumento dei costi di produzione legati al caro-gasolio. Nessuna data precisa, ma si conferma che i rincari sono inevitabili.

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L’impatto dell’impennata del costo del carburante non potrà non lasciare il segno e “nel futuro dei nostri prodotti ci saranno aumenti inevitabili”. A dirlo senza mezzi termini Pier Paolo Rossetti, direttore generale di Conserve Italia, azienda leader delle conserve vegetali (derivati del pomodoro e succhi di frutta) che vanta nel proprio portafoglio marchi molto popolari da Valfrutta a Yoga, da Cirio a Derby. Conserve Italia è un’azienda leader del settore dell’ortofrutta trasformata, un gigante cooperativo che raggruppa 35 cooperative di primo grado con 14mila produttori agricoli che annualmente producono circa 600mila tonnellate di frutta e ortaggi destinati alla trasformazione per un giro d’affari di 1,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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