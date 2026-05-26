Le conserve di marche come Valfrutta e Cirio annunciano aumenti di prezzo a causa dell’impennata del costo del carburante. La crescita dei costi energetici spinge le aziende a rivedere i listini, prevedendo aumenti futuri nei prezzi dei prodotti. La decisione arriva in un momento di aumento dei costi di produzione legati al caro-gasolio. Nessuna data precisa, ma si conferma che i rincari sono inevitabili.

L’impatto dell’impennata del costo del carburante non potrà non lasciare il segno e “nel futuro dei nostri prodotti ci saranno aumenti inevitabili”. A dirlo senza mezzi termini Pier Paolo Rossetti, direttore generale di Conserve Italia, azienda leader delle conserve vegetali (derivati del pomodoro e succhi di frutta) che vanta nel proprio portafoglio marchi molto popolari da Valfrutta a Yoga, da Cirio a Derby. Conserve Italia è un’azienda leader del settore dell’ortofrutta trasformata, un gigante cooperativo che raggruppa 35 cooperative di primo grado con 14mila produttori agricoli che annualmente producono circa 600mila tonnellate di frutta e ortaggi destinati alla trasformazione per un giro d’affari di 1,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da Valfrutta a Cirio, il leader delle conserve lancia l’allarme prezzi: con il caro-gasolio costretti a rivedere i listini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crisi energetica e caro gasolio, Confindustria Catania lancia l’allarme: “A rischio la sopravvivenza delle imprese”Il settore industriale di Catania si trova di fronte a una crescente preoccupazione a causa dell’aumento dei costi energetici e del gasolio.

Agricoltura in Puglia: Alpaa lancia l'allarme contro il "caro-gasolio" e i provvedimenti tamponeIn Puglia, gli agricoltori stanno vivendo un momento di tensione crescente, legato all’aumento dei costi del gasolio e alle misure temporanee...

Temi più discussi: Conserve Italia cerca agenzia adv per Valfrutta, che da settembre debutterà con nuova immagine di prodotto. Riflessioni su Cirio; Conserve Italia prepara il rilancio di Valfrutta: restyling del brand e possibile gara creativa per l'adv; Linkontro 2026. Cappi (Conserve Italia): Al via la campagna Yoga di Leagas Delaney e Life. Nel secondo semestre il rilancio di Valfrutta con restyling affidato a Goodmind e nel 2027 la nuova adv. Budget stabile; Conserve Italia rinnova il look di Valfrutta con Goodmind dopo una gara.

Conserve Italia prepara il rilancio di Valfrutta: restyling del brand e possibile gara creativa per l'advIl gruppo conferma investimenti in linea con il 2025, intorno ai 6 milioni. In estate torna on air Yoga tra TV, radio e digital, mentre con Cirio si guarda all’inverno. Per Valfrutta redesign affidato ... engage.it

Cirio e Valfrutta, investimento da 10 milioni per il confezionamentoPolpe e passate di pomodoro Cirio, zuppe Jolly Colombani, legumi Valfrutta. Vale una produzione potenzialmente raddoppiata la nuova linea di riempimento e confezionamento per contenitori Tetra Recart ... corriere.it