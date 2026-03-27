Agricoltura in Puglia | Alpaa lancia l' allarme contro il caro-gasolio e i provvedimenti tampone

In Puglia, gli agricoltori stanno vivendo un momento di tensione crescente, legato all’aumento dei costi del gasolio e alle misure temporanee adottate. Un rappresentante di Alpaa Puglia ha commentato la situazione, evidenziando le difficoltà che gli operatori del settore stanno affrontando in questa fase di marzo 2026. La voce dell’associazione si inserisce nel dibattito sulla sostenibilità economica delle attività agricole nella regione.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Antionio Macchia presidente Alpaa Puglia sulla situazione di forte tensione che si sta registrando nelle campagne pugliesi in questo marzo 2026 L’agricoltura pugliese attraversa una stagione di paradossi che non può più essere ignorata. In questo scorcio di marzo 2026, mentre le nostre campagne entrano nel vivo delle lavorazioni primaverili, come Alpaa Puglia stiamo ricevendo continue e pressanti sollecitazioni da parte di tantissimi piccoli produttori agricoli: sono lavoratori esasperati, stanchi di dover operare sotto la soglia della dignità economica. Per questo, esprimiamo un giudizio durissimo... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Agricoltura in Puglia: Alpaa lancia l'allarme contro il "caro-gasolio" e i provvedimenti tampone Articoli correlati Caro gasolio, allarme dell’autotrasporto: Casartigiani chiede interventi urgentiTarantini Time QuotidianoIl nuovo aumento del prezzo del gasolio riaccende le preoccupazioni nel settore dell’autotrasporto. Dal caro gasolio stangata da 2400 euro per ogni Tir. L’allarme dell’autotrasporto anconetanoANCONA - Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, che mette a rischio la tenuta di migliaia di imprese... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Agricoltura in Puglia Alpaa lancia... Piccoli produttori in fermento: ALPAA Puglia contro il pannicello caldo del GovernoL’agricoltura pugliese attraversa una stagione di paradossi che non può più essere ignorata. In questo scorcio di marzo 2026, mentre le nostre campagne entrano nel vivo delle lavorazioni primaverili, ... mediterranews.org Commissione Politiche Agricole, Paolicelli: Confronto concreto con il Governo su sostegno pesca e agricoltura. Bene l'accoglimento delle richieste della PugliaCommissione Politiche Agricole, Paolicelli: Confronto concreto con il Governo su sostegno pesca e agricoltura. Bene l'accoglimento delle richieste della Puglia ... ilikepuglia.it