Il settore industriale di Catania si trova di fronte a una crescente preoccupazione a causa dell’aumento dei costi energetici e del gasolio. Confindustria Catania ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze di questa situazione, sottolineando che molte imprese potrebbero trovarsi in difficoltà o addirittura a rischio chiusura. La notizia è stata diffusa in un comunicato stampa il 16 aprile 2026, evidenziando un quadro di crisi che coinvolge l’intera area.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Catania, 16 aprile 2026 – Una tempesta perfetta che rischia di spazzare via una parte significativa delle imprese del territorio. È così che Confindustria Catania esprime profonda preoccupazione per una crisi energetica che, insieme all’aumento del prezzo dei carburanti, sta erodendo i margini operativi delle imprese, minacciando la continuità di intere filiere industriali e del comparto logistico. “Siamo di fronte a un’emergenza che non riguarda più soltanto i costi di bilancio, ma la sopravvivenza stessa del fare impresa nel nostro territorio”, dichiara la presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi Ferruzzi. “Il caro carburante e l’aumento dei costi dell’energia agiscono come una tassa insostenibile che colpisce trasversalmente ogni settore, dalla manifattura ai servizi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crisi energetica e caro gasolio, Confindustria Catania lancia l’allarme: “A rischio la sopravvivenza delle imprese”

Notizie correlate

Classi prime a rischio, Pacifico lancia l’allarme: “In gioco non c’è solo l’organico, ma la sopravvivenza delle comunità delle aree interne”La segnalazione partita dalla sede Anief di Cremona ha aperto una finestra su un fenomeno che interessa l'intero territorio nazionale.

Caro energia, l'allarme di Confcommercio: "Paghiamo il triplo rispetto ad altri, a rischio la competitività delle imprese livornesi"Secondo l'analisi dell'associazione di categoria tra luce e gas un albergo di medie dimensioni spende quasi 10mila euro al mese, Pieragnoli: "Un...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Crisi energetica e caro gasolio, Confartigianato Trasporti: Il prezzo potrebbe continuare a salire fino ai tre euro al litro; Alberto Selmi (Confindustria): Prima l'Europa e poi la guerra, l'industria ceramica è in lotta per la sopravvivenza.

Caro carburanti e crisi energetica, Schifani: Se crisi continua pronti a intervenire per sostenere cittadini e aziendeMa non basta. la crisi energetica si ripercuote sui pezzi dei generi alimentari e sui prodotti della grande distribuzione per effetto del caro trasporto, sui prezzi delle bollette per luce e gas e ... blogsicilia.it

Caro carburanti, CISAL Catania attacca: Chi si arricchisce mentre famiglie e lavoratori affondano?Il caro carburanti continua a pesare come un macigno su famiglie e imprese, generando – secondo la CISAL Catania – una redistribuzione della ricchezza sempre più squilibrata e penalizzante per […] ... blogsicilia.it

La presidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi Ferruzzi racconta i 100 anni dell'Associazione degli industriali etnei e l'attenzione rivolta alle imprese nell'ultimo Forum con il #QdS, alla presenza della direttrice di QdS.it Raffaella Tregua. Leggi tutto - facebook.com facebook