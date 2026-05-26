Un uomo è stato arrestato ad Arezzo con 20 chili di droga, tra hashish e marijuana, e 22.000 euro in contanti. Durante un controllo, la polizia ha fermato un furgone e trovato il carico illecito nel vano di carico. Il veicolo proveniva da Roma e il suo viaggio sembrava normale, ma all’interno sono stati rinvenuti sostanze stupefacenti e denaro. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri soggetti coinvolti o destinazioni specifiche.

Sembrava un normale viaggio lungo le strade aretine, ma nel vano del furgone trasportava un carico che con la Toscana aveva ben poco a che fare. Un uomo di origine romana è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Arezzo dopo essere stato sorpreso con circa 20 chili di droga nascosti all’interno di un Fiat Doblò. Il blitz è scattato sabato sera durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato una manovra sospetta e hanno deciso di fermare il mezzo per un accertamento. Alla guida c’era il corriere che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe mostrato fin da subito evidenti segni di nervosismo. Un atteggiamento che ha convinto i carabinieri ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Da Roma con 20 chili di droga: fermato ad Arezzo con hashish, marijuana e 22mila euro in contanti

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