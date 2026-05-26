Da Quarticciolo a Casal de' Pazzi torna OperaCamion | il tir-palcoscenico nelle piazze di Roma
Dal 31 maggio al 17 giugno, Roma ospita nuovamente OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera che porta la lirica nelle piazze e nei cortili della città. Il tir-palcoscenico si sposta tra quartieri come Quarticciolo e Casal de' Pazzi, offrendo spettacoli aperti al pubblico. La rassegna prevede rappresentazioni di opere liriche in spazi all’aperto, con il palco mobile che si sposta tra diverse zone della capitale.
Dal 31 maggio al 17 giugno Roma torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto: riparte OperaCamion, il progetto itinerante del Teatro dell’Opera che porta la lirica direttamente nelle piazze e nei cortili della Capitale.Un tir diventa teatro mobile e porta l'Opera negli spazi urbani. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Le ispezioni funzionano, per questo fanno paura. A febbraio 2025 sono entrata a Casal del Marmo senza preavviso: mi hanno permesso di vedere solo il giardino. Già lì le condizioni erano inaccettabili: sporcizia, abbandono, norme igieniche violate. Ho segn facebook