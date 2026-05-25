Casal de' Pazzi sulla scuola dell' infanzia arrivano i pannelli solari | i dettagli del progetto

Sul tetto della scuola dell'infanzia Cecchina Aguzzano sono stati installati pannelli solari. Il progetto, approvato dal IV municipio e promosso da “CERS de’ Pazzi”, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'obiettivo è sviluppare una comunità energetica locale. I pannelli sono stati posizionati in via Cartesio 3.

Pannelli solari sul tetto della scuola per lo sviluppo di una nuova comunità energetica. Il IV municipio ha dato il via libero al progetto, promosso da “CERS de’ Pazzi”, per realizzare un impianto fotovoltaico presso la scuola dell’infanzia Cecchina Aguzzano, in via Cartesio 3.L’impianto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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