Papa Leone XIV a Rebibbia | la visita alla parrocchia di via Casal de Pazzi tra i poveri e i malati

Domenica 15 marzo alle 16, Papa Leone XIV visiterà la parrocchia di Rebibbia in via Casal de Pazzi. Alle 17 si terrà la messa e un incontro con persone malate e senza fissa dimora. La visita si svolgerà nel quartiere di Rebibbia, coinvolgendo i fedeli e le persone presenti nella zona.

Domenica 15 marzo alle 16 Papa Leone XIV arriverà nella chiesa di Rebibbia in via Casal de Pazzi: alle 17 la messa e l'incontro con malati e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioLa parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma attende l’arrivo di Papa Leone XIV, che questa mattina compirà una visita pastorale, la... Papa Leone XIV, attesa alla parrocchia Quarticciolo: "La sua visita porta speranza"Attesa alla parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo a Roma, dove Papa Leone XIV oggi compie la sua terza visita pastorale. Una raccolta di contenuti su Papa Leone Temi più discussi: A Leone XIV, sull’Ordinariato militare; Leone XIV: Aiutando chi non può ripagarci diventiamo strumenti del Signore; Papa Leone XIV: La violenza contro le donne è barbarie, non va mai giustificata; La scelta rivoluzionaria di Leone XIV: ecco chi ha chiamato al suo fianco. Papa Leone XIV si trasferisce nell'Appartamento papale del Palazzo ApostolicoNel pomeriggio di oggi Papa Leone XIV prenderà possesso dell’appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi predecessori. acistampa.com Il Papa a Ponte Mammolo: la periferia romana si prepara all’incontro. Leone XIV nella parrocchia di ZeroDomani pomeriggio la periferia est di Roma vivrà un momento molto atteso: Papa Leone XIV visiterà la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, nel quartiere tra Rebibbia e Casal de’ Pazzi. È ... farodiroma.it "Nel pomeriggio di oggi Papa Leone XIV prenderà possesso dell'appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi predecessori". Lo rende noto la sala stampa vaticana. EPA/VATICA - facebook.com facebook Papa Leone XIV ha incontrato i cappellani e officiali dell’Ordinariato Militare per l’Italia in occasione del Centenario di fondazione. Oggi #12marzo alle 17.30 in diretta su #TV2000, ospite a @chiesatv2000, l'Arcivescovo Gian Franco Saba, Ordinario militare x.com