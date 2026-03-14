Papa Leone XIV a Rebibbia | la visita alla parrocchia di via Casal de Pazzi tra i poveri e i malati

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 marzo alle 16, Papa Leone XIV visiterà la parrocchia di Rebibbia in via Casal de Pazzi. Alle 17 si terrà la messa e un incontro con persone malate e senza fissa dimora. La visita si svolgerà nel quartiere di Rebibbia, coinvolgendo i fedeli e le persone presenti nella zona.

Domenica 15 marzo alle 16 Papa Leone XIV arriverà nella chiesa di Rebibbia in via Casal de Pazzi: alle 17 la messa e l'incontro con malati e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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