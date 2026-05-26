Da Public House l' hamburger diventa ' stellato' | collaborazione tra Buzzone e lo chef Peppe Guida

Public House Caserta introduce tre nuovi burger firmati da una collaborazione tra Ornella Buzzone e lo chef stellato Peppe Guida. I tre signature burger sono parte del menu estivo del locale. Guida, chef con due stelle Michelin, è conosciuto per la cucina mediterranea e l’approccio essenziale, mentre Buzzone porta un tocco creativo. La partnership ha dato vita a un’offerta gastronomica che unisce il mondo degli hamburger alle tecniche e ai sapori della cucina stellata.

Dall’incontro tra l’estro creativo di Ornella Buzzone e la cucina essenziale e mediterranea dello chef Peppe Guida di Vico Equense, stella Michelin di Osteria Nonna Rosa e di Villa Rosa di Nonna Rosa, nascono tre signature burger che inaugurano il menu estivo di Public House Caserta. Tre nuove. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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