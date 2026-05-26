A Venezia, si è registrato un basso afflusso di musulmani alle urne, anche con l’uso di pullman e precetti. Nonostante gli sforzi per aumentare la partecipazione, il risultato ha visto il Pd perdere terreno. La vittoria della destra si è verificata in diverse zone del paese, evidenziando un trend che si ripete in molte aree da Nord a Sud.

Maledizione, erano proprio pochi a Venezia i musulmani alle urne e nonostante pullman e precettazione il Pd si è arreso. Al primo turno il centrodestra, contro tutti i gufi dei pronostici farlocchi, si è ripreso la città. Quelli del Nazareno la rivedranno in gondola. Hanno tentato di speculare su Beatrice Venezi, sulla Biennale di Pietrangelo Buttafuoco ma la solita musica stonata ha stravolto il cammino dei «celebri» orchestrali della Fenice. Lavorare e non protestare. «Morti a Venezia», potremmo dire del campo largo che più largo non si poteva. Ma sono affondati malamente. Evidentemente il dopo Brugnaro non era così minaccioso agli occhi dei veneziani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Nord a Sud perché rivince la destra contro gli arroganti del campo largo

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Reborn as a loser, I changed my fate and married three beautiful wives.

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