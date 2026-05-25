Elezioni a Giardini Naxos vince Agatino Bosco | campo largo batte la macchina di Sud chiama Nord

Agatino Salvatore Bosco è stato eletto nuovo sindaco di Giardini Naxos, battendo la lista avversaria. La sua vittoria ha concluso una campagna elettorale lunga e combattuta. Bosco ha ottenuto il supporto di un fronte ampio, sconfiggendo la coalizione contraria che rappresentava un orientamento più centralizzato. La vittoria si è concretizzata con un risultato netto, segnando un cambio di amministrazione nel Comune.

È Agatino Salvatore Bosco il nuovo sindaco di Giardini Naxos. Una vittoria che chiude una lunga rincorsa politica e che segna un cambio di passo netto alla guida del Comune ionico.Per Bosco, 65 anni, si tratta del terzo tentativo coronato dal successo dopo due appuntamenti elettorali sfumati, in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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