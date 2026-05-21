L'estate in città si riempie di eventi con vari artisti, tra cui attori, cantanti e comici. Tra le presenze più attese ci sono attori noti e personaggi di musica e teatro che si esibiscono in diverse location. La stagione vede la partecipazione di artisti come attori di cinema e spettacoli, oltre a figure della musica e del teatro. Gli eventi si svolgono in diverse aree pubbliche e attraggono un pubblico vario, con spettacoli che spaziano dalla musica al teatro.

Da Gianni Morandi a Luca Argentero, da Paolo Ruffini a Cristina D’Avena: grandi nomi, musica, teatro e spettacoli per tutta la città. E’ stato reso noto il cartellone dell’estate massese, da giugno a settembre. Un programma ricco di eventi che animerà piazza Aranci, Marina di Massa, Villa Rinchiostra, il centro cittadino e numerose frazioni del territorio, con spettacoli gratuiti e appuntamenti a pagamento capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età. Il cartellone è promosso dal Comune, attraverso gli assessorati alla Cultura e ai Grandi Eventi, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi; una parte della programmazione sarà realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate con grandi nomi. Di scena Ruffini, Argentero. D’Avena, Fresi e Morandi

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