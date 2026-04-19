Tra il 13 e il 16 aprile, un sondaggio Swg ha intervistato 700 residenti maggiorenni di Reggio Calabria, offrendo un quadro chiaro delle intenzioni di voto per le prossime elezioni amministrative. I risultati indicano un sostegno superiore al 50% per il candidato Francesco Cannizzaro, mentre il centrosinistra appare in discesa rispetto alle precedenti consultazioni.

Un rilevamento Swg condotto tra il 13 e il 16 aprile sulle opinioni di 700 residenti maggiorenni delinea un quadro netto per le prossime amministrative a Reggio Calabria, con Francesco Cannizzaro che punta a una vittoria immediata. Il candidato del centrodestra si attesterebbe su percentuali comprese tra il 52% e il 56%, distanziando significativamente i rivali in campo. La fotografia politica emerge con una netta prevalenza della coalizione di centrodestra, stimata al 56%, mentre la componente del centrosinistra si colloca in una fascia compresa tra il 34% e il 36%. In questo scenario, Domenico Battaglia si posiziona come secondo contendente con una percentuale tra il 32% e il 36%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Cannizzaro vola al 56%, il centrosinistra crolla

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