Terni incontro ‘Il ruolo dei centri per la famiglia’ | focus di Fratelli d’Italia sulle misure attuate dal Governo

Mercoledì 20 maggio alle ore 17 si terrà a Terni un incontro promosso dai coordinamenti comunale e provinciale di Fratelli d’Italia. Il titolo dell’evento è ‘Le politiche familiari – Dal nazionale al locale – Il ruolo dei centri per la famiglia’. L’iniziativa si concentra sulle misure adottate dal Governo in materia di politiche familiari e sul ruolo dei centri per la famiglia a livello locale. Sono previsti interventi di rappresentanti politici e esperti del settore.

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