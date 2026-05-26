Durante l’estate 2026, molte celebrità sono state viste indossare una gonna bianca in aeroporto, in Costa Azzurra e in occasioni sia formali che di svago. Questo capo, semplice ma elegante, sembra essere diventato un must tra le star, che scelgono di sfoggiarla per apparire più sofisticate. La gonna bianca si distingue per la sua capacità di valorizzare qualsiasi look, rendendo più raffinato l’insieme.

U n pezzo da star. C’è un motivo se le celeb nell’estate 2026 continuano a sceglierla in aeroporto, in Costa Azzurra, per gli appuntamenti formali e nel tempo libero: la gonna bianca ha il raro potere di rendere immediatamente più sofisticato qualsiasi outfit. Un pezzo estivo dall’estetica rilassata ma al contempo lussuosa, che proprio per questo oggi domina lo street style delle It Girl. Come abbinare gonna midi e scarpe per valorizzare la silhouette: guida pratica ai look più chic X Leggi anche › La seconda giovinezza della gonna a fiori. Come indossarla con stile questa primavera Più fresca dei pantaloni, più versatile dell’abito, la gonna immacolata diventa così il nuovo passe-partout della bella stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da copiare adesso alle star... almeno fino a settembre

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