Dal mix denim e tweed fino all' accessorio low cost approvato dalle star ecco le idee stilistiche da copiare subito alla regina Maxima e alle sue figlie
Le immagini della famiglia reale si spostano all’aperto, con scatti che mostrano la regina e le sue figlie in abiti casual ma curati. Tra i look si distinguono capi in denim e tweed, abbinati a accessori di tendenza a basso costo che hanno conquistato anche le star. Le foto ritraggono momenti di relax e incontri informali, con uno stile che combina praticità e stile senza rinunciare ai dettagli. Questo cambio di ambientazione segna un diverso modo di rappresentare le figure pubbliche, più vicino alla quotidianità.
L ’appuntamento fisso con le foto di famiglia si sposta all’aria aperta. Per il tradizionale shooting di stagione, i reali d’Olanda hanno scelto la cornice pubblica del parco Clingendael a L’Aia, regalando un momento di grande spontaneità tra sorrisi ai passanti, scolaresche festanti che gridavano a gran voce e battute con la stampa. Quest’anno mancava all’appello il piccolo barboncino Mambo, solito rubare la scena ai reali. Le quattro donne della famiglia hanno catalizzato l’attenzione dei presenti, interpretando i trend del momento attraverso quattro personalità diverse e ben definite, svelando un guardaroba ricco di dettagli preziosi. Lo stile di Maxima d'Olanda. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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