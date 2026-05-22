Dal mix denim e tweed fino all' accessorio low cost approvato dalle star ecco le idee stilistiche da copiare subito alla regina Maxima e alle sue figlie

Le immagini della famiglia reale si spostano all’aperto, con scatti che mostrano la regina e le sue figlie in abiti casual ma curati. Tra i look si distinguono capi in denim e tweed, abbinati a accessori di tendenza a basso costo che hanno conquistato anche le star. Le foto ritraggono momenti di relax e incontri informali, con uno stile che combina praticità e stile senza rinunciare ai dettagli. Questo cambio di ambientazione segna un diverso modo di rappresentare le figure pubbliche, più vicino alla quotidianità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui