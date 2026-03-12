Le passerelle di moda sono unanimi nel proporre le gonne a vita bassa come il capo del momento, mentre il trucco semplice ispirato alle star sta conquistando le stylist. Anche se l’arrivo ufficiale della primavera è previsto per il 21 marzo, le giornate più lunghe e le temperature più miti segnalano che la stagione è già iniziata.

Anche se ufficialmente bisogna aspettare il 21 marzo, le giornate più lunghe e le temperature più tiepide ci annunciano che la primavera è già qui. È ora di riporre i cappotti, alleggerire il guardaroba e sperimentare con i trend suggeriti dalle sfilate PrimaveraEstate 2026. Ce n’è uno in particolare che ha già conquistato i look delle star, i social e lo streetstyle: la gonna a vita bassa, rigorosamente indossata con la cintura. Il ritorno delle gonne a vita bassa. Le sfilate dello scorso settembre ci avevano messo in guardia: la vita bassa domina la stagione, specialmente in fatto di gonne. Bassa, anzi bassissima. Una tendenza che ci accompagnerà tutto l’anno, dettaglio confermato dalle collezioni invernali appena presentate a Parigi, che prendono in prestito le silhouette anni Venti con il punto vita ribassato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Piaccia o no, le passerelle sono tutte d'accordo: le gonne a vita bassa sono il capo del momento. Il trucco di styling semplice da copiare alle star

