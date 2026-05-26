A Roma, le elezioni comunali hanno visto la partecipazione di candidati noti e sfide tra figure di rilievo, tra cui ex politici e nuovi esponenti. Oltre alle grandi città come Venezia, Reggio Calabria e Salerno, l’attenzione mediatica si è concentrata anche sui candidati più in vista nella capitale. Tra i protagonisti figurano figure politiche di lungo corso e rappresentanti emergenti, coinvolti in competizioni che hanno attirato l’interesse pubblico e dei media.

Oltre alle grandi sfide di questa tornata di Comunali – Venezia, Reggio Calabria e Salerno su tutte – l’attenzione, per lo meno quella mediatica, era concentrata anche su corse chiamiamole vip che vedevano protagonisti big appannati, viceré, feudatari e nuove leve agguerrite. Casalino non è stato eletto, ma si prenota per le Politiche. Partiamo con Rocco Casalino. Ex factotum di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e già deus ex machina della comunicazione cinque stelle, Casalino non solo da marzo 2026 dirige il sito La Sintesi, edito dalla TaTaTu di Andrea Iervolino, ma è tornato alla politica candidandosi a consigliere comunale nella “sua” Ceglie Massapica, località del Brindisino spesso scelta dalla premier Giorgia Meloni per le vacanze estive. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Da Casalino al botto dei vannacciani: le Comunali che parlano a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Casalino a Matty il Biondo, fino a quello che si fa chiamare “Cupido” la carica dei candidati pop alle comunali del 24 e 25 maggioIl panorama delle candidature alle prossime elezioni comunali si arricchisce di nomi noti e meno noti, con diversi candidati che si presentano in...

Comanducci, fuga per la vittoria. Chiude la porta ai vannacciani: "La nostra lista ha fatto il botto"Un candidato ha annunciato una vittoria, dichiarando che la propria lista ha ottenuto un risultato molto positivo.