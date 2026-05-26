Un candidato ha annunciato una vittoria, dichiarando che la propria lista ha ottenuto un risultato molto positivo. Alle 16, una militante di un movimento politico ha invitato a partecipare a una festa in caso di successo. Nel frattempo, un altro esponente ha dichiarato di aver impedito a un altro gruppo di accedere a determinate risorse o posizioni, affermando che la loro lista ha ottenuto un risultato superiore. Non sono stati forniti dettagli sui risultati ufficiali o sui nomi dei partecipanti coinvolti.

"Se si vince si fa una festa pazzesca, vieni". Alle 16 è l’invito di una militante di Fare, tam tam che corre sulle chat. Quattro ore dopo nel quartier generale di Marcello Comanducci, si fa fatica a passare: dentro ci sono elettori e candidati con vista consiglio comunale seduti in attesa del "boato" promesso nel primo pomeriggio. Boato che arriva a notte già fatta, quando le urne rimandano la corsa per Palazzo Cavallo al secondo turno. Intanto consegna un quadro tutto da leggere. La forbice – larga – su Ceccarelli è un dato "forte". Marcello Comanducci incassa il 44 per cento sotto le insegne del centrodestra, stacca l’avversario del campo largo di quasi dodici punti e guarda già oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comanducci, fuga per la vittoria. Chiude la porta ai vannacciani: "La nostra lista ha fatto il botto"

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