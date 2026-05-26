Comanducci fuga per la vittoria Chiude la porta ai vannacciani | La nostra lista ha fatto il botto
Un candidato ha annunciato una vittoria, dichiarando che la propria lista ha ottenuto un risultato molto positivo. Alle 16, una militante di un movimento politico ha invitato a partecipare a una festa in caso di successo. Nel frattempo, un altro esponente ha dichiarato di aver impedito a un altro gruppo di accedere a determinate risorse o posizioni, affermando che la loro lista ha ottenuto un risultato superiore. Non sono stati forniti dettagli sui risultati ufficiali o sui nomi dei partecipanti coinvolti.
"Se si vince si fa una festa pazzesca, vieni". Alle 16 è l’invito di una militante di Fare, tam tam che corre sulle chat. Quattro ore dopo nel quartier generale di Marcello Comanducci, si fa fatica a passare: dentro ci sono elettori e candidati con vista consiglio comunale seduti in attesa del "boato" promesso nel primo pomeriggio. Boato che arriva a notte già fatta, quando le urne rimandano la corsa per Palazzo Cavallo al secondo turno. Intanto consegna un quadro tutto da leggere. La forbice – larga – su Ceccarelli è un dato "forte". Marcello Comanducci incassa il 44 per cento sotto le insegne del centrodestra, stacca l’avversario del campo largo di quasi dodici punti e guarda già oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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