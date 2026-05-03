Da Casalino a Matty il Biondo fino a quello che si fa chiamare Cupido la carica dei candidati pop alle comunali del 24 e 25 maggio

Il panorama delle candidature alle prossime elezioni comunali si arricchisce di nomi noti e meno noti, con diversi candidati che si presentano in tutta Italia. Tra i nomi più discussi ci sono Rocco Casalino, che si candida a Ceglie Messapica, e Massimo Lovati, ex avvocato di un noto imprenditore, che punta alla carica di sindaco a Vigevano. Si aggiungono altri candidati come Matty il Biondo e “Cupido”, che si presentano come rappresentanti del Movimento Popolare.

Da Rocco Casalino candidato consigliere a Ceglie Messapica a Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, in corsa per la fascia tricolore a Vigevano. Passando per Matty il Biondo, star del web che spunta in lista ad Angri, e il balletto dello youtuber Andrea Diprè a Fermo: prima l’annuncio, poi il passo indietro e il rilancio. Le amministrative di maggio non sono solo una sfida per i partiti, ma anche, come spesso accade nel voto locale, una galleria di candidature laterali, biografie fuori standard, soprannomi da santino e volti presi in prestito dalla tv, dai social o perfino dalla cronaca giudiziaria. Il turno del 24 e 25 maggio riguarda 626 Comuni, tra cui 15 capoluoghi.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Da Matty il biondo a Pasquale del Caf: la carica dei "detto"Ad Angri, comune della provincia di Salerno situato nella piana dell’agro nocerino sarnese, famosa per la coltivazione e lavorazione del pomodoro San... Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggioCon decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle...