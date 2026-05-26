Da Avellino a Roma | la stilista Sara Limone conquista Roma Eterea con la sua moda sostenibile senza filtri
Una stilista di Avellino ha presentato a Roma la collezione “Roma Eterea”, caratterizzata da abiti realizzati con materiali sostenibili. La collezione si distingue per l’uso di tessuti eco-friendly e tecniche di produzione che riducono l’impatto ambientale, senza rinunciare a dettagli e qualità. La sfilata ha riscosso attenzione nel settore moda, evidenziando un approccio pratico alla sostenibilità. La designer si impegna a integrare pratiche sostenibili in ogni fase della creazione delle sue creazioni.
AVELLINO – Una moda che non si limita a parlare di sostenibilità, ma la costruisce realmente, pezzo dopo pezzo. È questa la visione di Sara Limone, stilista emergente avellinese e fondatrice di “22 Designer”, protagonista nei giorni scorsi a “Roma Eterea”, evento dedicato ai nuovi linguaggi della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Swap party al Cav Roma Talenti: moda sostenibile e solidarietà per la Festa della MammaAl Cav Roma Talenti si è svolto uno Swap Party in occasione della Festa della Mamma, promosso dal centro di ascolto e supporto.
A 10 anni presenta la sua collezione di moda alla Paris Fashion Week: il debutto di Max Alexander, lo stilista da Guinness dei PrimatiUn bambino di dieci anni ha presentato la sua collezione di moda alla Paris Fashion Week, attirando l'attenzione per la sua giovane età e il suo...