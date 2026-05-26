Da Avellino a Roma | la stilista Sara Limone conquista Roma Eterea con la sua moda sostenibile senza filtri

Notizia in breve

Una stilista di Avellino ha presentato a Roma la collezione “Roma Eterea”, caratterizzata da abiti realizzati con materiali sostenibili. La collezione si distingue per l’uso di tessuti eco-friendly e tecniche di produzione che riducono l’impatto ambientale, senza rinunciare a dettagli e qualità. La sfilata ha riscosso attenzione nel settore moda, evidenziando un approccio pratico alla sostenibilità. La designer si impegna a integrare pratiche sostenibili in ogni fase della creazione delle sue creazioni.