Swap party al Cav Roma Talenti | moda sostenibile e solidarietà per la Festa della Mamma

Da romatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cav Roma Talenti si è svolto uno Swap Party in occasione della Festa della Mamma, promosso dal centro di ascolto e supporto. L’evento ha coinvolto donne di diverse età che hanno scambiato vestiti e accessori usati, promuovendo pratiche di moda sostenibile. La manifestazione ha anche previsto momenti di condivisione e incontri tra le partecipanti, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e il supporto tra donne.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. È da questa idea che nasce lo Swap Party organizzato dal CAV Roma Talenti, un evento dedicato alla sostenibilità, alla condivisione e al supporto tra donne.Domenica 10 maggio, dalle 10 alle 13, in occasione della Festa della Mamma, i locali del.🔗 Leggi su Romatoday.it

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