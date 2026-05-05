Swap party al Cav Roma Talenti | moda sostenibile e solidarietà per la Festa della Mamma

Al Cav Roma Talenti si è svolto uno Swap Party in occasione della Festa della Mamma, promosso dal centro di ascolto e supporto. L’evento ha coinvolto donne di diverse età che hanno scambiato vestiti e accessori usati, promuovendo pratiche di moda sostenibile. La manifestazione ha anche previsto momenti di condivisione e incontri tra le partecipanti, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e il supporto tra donne.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. È da questa idea che nasce lo Swap Party organizzato dal CAV Roma Talenti, un evento dedicato alla sostenibilità, alla condivisione e al supporto tra donne.Domenica 10 maggio, dalle 10 alle 13, in occasione della Festa della Mamma, i locali del.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Dormire no, sognare sì: lo speciale pigiama party per la Festa della MammaIl pigiama party è una moda senza tempo, che coinvolge bambini e adolescenti di ogni generazione (anche adulti, perché no). Swap party & Djset in vinileLe mezze stagioni forse non esistono più ma il cambio dell'armadio sì! Quale momento migliore per un bel decluttering?Hai accumulato borse piene di...