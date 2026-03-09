Un bambino di dieci anni ha presentato la sua collezione di moda alla Paris Fashion Week, attirando l'attenzione per la sua giovane età e il suo debutto nel mondo della moda. La sfilata si è svolta in un evento internazionale, diventando rapidamente virale sui social media. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore e pubblico interessato alle creazioni del giovane stilista.

La novità più inaspettata e virale della recente Paris Fashion Week non arriva da una storica maison europea, ma dalla California, e ha esattamente dieci anni. Si chiama Max Alexander ed è ufficialmente riconosciuto come il più giovane stilista al mondo (noi di FqMagazine ve ne avevamo già parlato qui in tempi non sospetti, ndr). Nonostante la sua sfilata si sia tenuta fuori dal calendario istituzionale della settimana della moda parigina, l’evento organizzato nella prestigiosa cornice del Palais Garnier ha catalizzato l’attenzione globale. Un debutto che ha mandato in visibilio addetti ai lavori e social network, dove il giovanissimo creativo vanta un seguito impressionante di oltre sei milioni di follower solo su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A 10 anni presenta la sua collezione di moda alla Paris Fashion Week: il debutto di Max Alexander, lo stilista da Guinness dei Primati

Articoli correlati

Leggi anche: Tra talento geniale ed esposizione precoce, chi è lo stilista Max Alexander: a 10 anni alla Fashion Week

Leggi anche: Paris Fashion Week, Emily Ratajkowski dimentica il top e si presenta così alla sfilata

Una raccolta di contenuti su Paris Fashion Week

Temi più discussi: Max Alexander, a 9 anni il piccolo stilista americano conquista la Fashion Week di Parigi: chi è il bambino prodigio della moda; Il calendario della Paris Fashion Week 2026, tra debutti e addii; Paris Fashion Week, le star alle sfilate, da Kate Moss a Paul Anthony Kelly. FOTO; Paris Fashion Week FW26-27: il calendario delle sfilate tra debutti e visioni radicali.

Moda: Max Alexander, il baby stilista che ha conquistato la Paris Fashion WeekAlla settimana della moda parigina la prima collezione del couturier californiano, dieci anni e fenomeno social ... tgcom24.mediaset.it

Genio precoce e infanzia rubata, chi è lo stilista Max Alexander: a 10 anni debutta alla Fashion WeekAvere 10 anni ed essere già uno stilista di fama mondiale: la vita di Max Alexander è decisamente unica ed è una vita interamente dedicata alla moda. Non si può certo dire che non abbia le idee chiare ... fanpage.it

Lourdes Leon Ciccone è una delle grandi protagoniste della Paris Fashion Week, dove ancora una volta è riuscita a distinguersi per audacia Il suo nuovo look vedo non vedo. - facebook.com facebook

Alla Paris fashion week, Vittoria Ceretti ha sfoggiato l'outft più trendy della primavera, mescolando minimalismo anni 90, allure parigina e mood urban x.com